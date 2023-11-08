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غارة اسرائيلية على اطراف بلدة ياطر وقصف مدفعي معاد على وادي هونين بالإضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

غارة اسرائيلية على اطراف بلدة ياطر وقصف مدفعي معاد على وادي هونين بالإضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة

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