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غارة جوية إسرائيلية على أطراف بلدة عيتا الشعب
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

غارة جوية إسرائيلية على أطراف بلدة عيتا الشعب

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