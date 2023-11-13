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غارة في بلدة يارون بالقرب من الفرق الصحفية التي تعمل على تغطية الأحداث الجارية ولا إصابات.
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

غارة في بلدة يارون بالقرب من الفرق الصحفية التي تعمل على تغطية الأحداث الجارية ولا إصابات.

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