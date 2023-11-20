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غارتان اسرائيليتان على بلدة ياطر وأخرى على محيط بلدة كفرا في القطاع الشرقي
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

غارتان اسرائيليتان على بلدة ياطر وأخرى على محيط بلدة كفرا في القطاع الشرقي

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