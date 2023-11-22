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غار_ة اسر_ائي_لية على أطراف عيتا الشعب وقص_ف مدفعي لاطراف الناقورة الشرقية وحامول
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

غار_ة اسر_ائي_لية على أطراف عيتا الشعب وقص_ف مدفعي لاطراف الناقورة الشرقية وحامول

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