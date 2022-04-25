غانتس: إذا استمر الإرهاب من لبنان سنعرف كيف نستخدم القوة اللازمة￼

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس قوله: “دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها”، مهددا بأنه “إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة”.
وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أفادت يوم أمس بأن “منطقة الساحل بجنوب مدينة صور شهدت بعيد منتصف الليل توترا أمنيا بعدما أقدم مجهولون على إطلاق صاروخين من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة – المنصوري، في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضحت الوكالة أن هذا التوتر حصل، “في وقت أطلقت قوات “اليونيفيل” صفارات الإنذار بأكثر من موقع تابع لها، لا سيما في المواقع الحدودية في الناقورة وشمع والحمرا”، موضحة أنه “جرى تسجيل انتشار واستنفار في صفوف الجيش اللبناني على طول الساحل الجنوبي”.
المصدر: RT
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