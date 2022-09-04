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غسان عطالله للـOTV: القوة عند جعجع هي ربما الاجرام ولذلك اعتبر ان الرئيس عون ضعيف
الأحد 04 أيلول 2022

غسان عطالله للـOTV: القوة عند جعجع هي ربما الاجرام ولذلك اعتبر ان الرئيس عون ضعيف

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