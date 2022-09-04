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غسان عطالله للـOTV: لم نسمع كلمة حول الانقاذ وخططه بل مجرد تجييش للناس على بعضها كالعادة
الأحد 04 أيلول 2022

غسان عطالله للـOTV: لم نسمع كلمة حول الانقاذ وخططه بل مجرد تجييش للناس على بعضها كالعادة

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