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غسان عطالله للـOTV: لن نشارك في أي جلسة حكومية ولا تغطية من التيار لهذه الحكومة
الأحد 14 أيار 2023

غسان عطالله للـOTV: لن نشارك في أي جلسة حكومية ولا تغطية من التيار لهذه الحكومة

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