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غسان عطالله للـOTV: نحن مع المداورة الكاملة ولا نتمسك بحقيبة الطاقة ولن نتمسك بها
الإثنين 04 تموز 2022

غسان عطالله للـOTV: نحن مع المداورة الكاملة ولا نتمسك بحقيبة الطاقة ولن نتمسك بها

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