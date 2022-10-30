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غسان عطالله من القصر الجمهوري: منذ 32 عاماً لم نتمكن من التعايش مع السلطة السياسية الفاسدة
الأحد 30 تشرين الأول 2022

غسان عطالله من القصر الجمهوري: منذ 32 عاماً لم نتمكن من التعايش مع السلطة السياسية الفاسدة

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