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غوتيريش: عدد قتلى الأطفال بغزة يفوق أي رقم في تقرير أممي عن الصراعات المسلحة في آخر 7 سنين
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

غوتيريش: عدد قتلى الأطفال بغزة يفوق أي رقم في تقرير أممي عن الصراعات المسلحة في آخر 7 سنين

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