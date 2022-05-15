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فتح صناديق الإقتراع في عاليه وحضور المواطنين وسط إجراءات أمنية
الأحد 15 أيار 2022

فتح صناديق الإقتراع في عاليه وحضور المواطنين وسط إجراءات أمنية

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