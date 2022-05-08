فتح صناديق الاقتراع في 10 دول إضافية أوروبية وأفريقية

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن العملية الانتخابية انطلقت عند التاسعة صباحا بتوقيت بيروت، للبنانيين في الخارج، وفتحت صناديق الاقتراع في عشر دول أوروبية وأفريقية، هي:
– جمهورية ايرلندا 233 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
– المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيها 6535 ناخبا يتوزعون على 3 مراكز اقتراع و 15 قلم اقتراع.
– جمهورية نيجيريا الاتحادية 2580 ناخبا بتوزعون على 4 مراكز اقتراع و 7 اقلام اقتراع.
– الجمهورية الغابونية 848 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمي اقتراع.
– جمهورية الكونغو الديمقراطية 653 ناخبا يتوزعون على مركز اقتراع واحد وقلمي اقتراع.
– جمهورية الكونغو573 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمين.
– جمهورية بنين 518 ناخبا يتوزعون على قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.
– جمهورية أنغولا 332 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
– جمهورية الكاميرون 228 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.
– المملكة المغربية 248 ناخبا قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.
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