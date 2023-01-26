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فرنجية: أنا لست مرشح “الحزب” و”كتّر خير” أي فريق يرشحني”.
الخميس 26 كانون الثاني 2023

فرنجية: أنا لست مرشح “الحزب” و”كتّر خير” أي فريق يرشحني”.

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