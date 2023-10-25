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فرنجية: لا يمكننا الا أن نكون مع الحق باستعادة الأرض وهذا موقف كلّ إنسان شريف
الأربعاء 25 تشرين الأول 2023

فرنجية: لا يمكننا الا أن نكون مع الحق باستعادة الأرض وهذا موقف كلّ إنسان شريف

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