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فرنسا: ستتم محاكمة الرئيس الأسبق ساركوزي على خلفية تلقيه أموالا ليبية في حملته الانتخابية
الجمعة 25 آب 2023

فرنسا: ستتم محاكمة الرئيس الأسبق ساركوزي على خلفية تلقيه أموالا ليبية في حملته الانتخابية

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