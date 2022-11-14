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فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين المانش
الإثنين 14 تشرين الثاني 2022

فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين المانش

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