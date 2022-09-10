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فرنسا وبريطانيا وألمانيا تؤكد أن أحدث ردود إيران على الاتحاد الأوروبي تثير شكوكًا خطيرة بشأن نواياها￼
السبت 10 أيلول 2022

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تؤكد أن أحدث ردود إيران على الاتحاد الأوروبي تثير شكوكًا خطيرة بشأن نواياها

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