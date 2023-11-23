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فوج اطفاء بنت جبيل يخمد حريقًا عند اطراف مدينة بنت جبيل
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

فوج اطفاء بنت جبيل يخمد حريقًا عند اطراف مدينة بنت جبيل

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