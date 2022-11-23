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فوز المنتخب الياباني على المنتخب الالماني بنتيجة ٢- ١ ضمن مباريات كأس العالم ٢٠٢٢
الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022

فوز المنتخب الياباني على المنتخب الالماني بنتيجة ٢- ١ ضمن مباريات كأس العالم ٢٠٢٢

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