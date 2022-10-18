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فوز النائبين ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب مجلس النواب
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022

فوز النائبين ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب مجلس النواب

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