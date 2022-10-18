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فوز النائب عدنان طرابلسي في عضوية لجنة المال بنتيجة : ٦٠صوتاً بدل النائب ابراهيم منيمنة
الثلاثاء 18 تشرين الأول 2022

فوز النائب عدنان طرابلسي في عضوية لجنة المال بنتيجة : ٦٠صوتاً بدل النائب ابراهيم منيمنة

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