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فوز فرنسا على لبنان بنتيجة 85-79 بعد مباراة حماسية جدا ضمن بطولة العالم لكرة السلة
الثلاثاء 29 آب 2023

فوز فرنسا على لبنان بنتيجة 85-79 بعد مباراة حماسية جدا ضمن بطولة العالم لكرة السلة

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