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‏فوز هولندا على السنغال بنتيجة ٠-٢ في المباراة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢
الإثنين 21 تشرين الثاني 2022

‏فوز هولندا على السنغال بنتيجة ٠-٢ في المباراة الثانية من المجموعة الأولى ضمن مونديال قطر ٢٠٢٢

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