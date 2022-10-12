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فياض: أعمل على تأمين الفيول من مصادر مختلفة وستكون لي لقاءات عدّة فالفيول الإيراني سيتجدّد ومن المتوقع أن يصل الفيول العراقي إلى لبنان أوائل تشرين الثاني وما سيؤمّن حوالى ساعتين من الكهرباء وستكون لي زيارة إلى الجزائر لبحث آليات التعاون أيضا
الأربعاء 12 تشرين الأول 2022

فياض: أعمل على تأمين الفيول من مصادر مختلفة وستكون لي لقاءات عدّة فالفيول الإيراني سيتجدّد ومن المتوقع أن يصل الفيول العراقي إلى لبنان أوائل تشرين الثاني وما سيؤمّن حوالى ساعتين من الكهرباء وستكون لي زيارة إلى الجزائر لبحث آليات التعاون أيضا

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