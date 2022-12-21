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فياض للـOTV: لا حوار الان بين “الحزب” والوزير باسيل لكن الاكيد الا انقطاع واليوم مرحلة اعياد
الأربعاء 21 كانون الأول 2022

فياض للـOTV: لا حوار الان بين “الحزب” والوزير باسيل لكن الاكيد الا انقطاع واليوم مرحلة اعياد

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