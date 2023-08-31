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فياض: مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام
الخميس 31 آب 2023

فياض: مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام

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