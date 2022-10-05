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فيديو كاميرات المراقبة توثق لحظة اطلاق النار من قبل مودع في بنك بيروت – جبيل
الأربعاء 05 تشرين الأول 2022

فيديو كاميرات المراقبة توثق لحظة اطلاق النار من قبل مودع في بنك بيروت – جبيل

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