في جديدة مرجعيون… حيوان مفترس يتجول بين المنازل والبلدية تحذر!

حذرت بلدية جديدة مرجعيون في بيان لها مواطنيها، من وجود حيوان مفترس يحتمل ان يكون ( جريداية ) يتجول بين الاحياء والمنازل، وذلك بعد أن تعرض ثلاثة اشخاص للهجوم والعض، وتمنت عليهم أخذ الحيطة والحذر والاتصال عند مشاهدته على الرقم التالي 70/830545.
حذرت بلدية جديدة مرجعيون في بيان لها مواطنيها، من وجود حيوان مفترس يحتمل ان يكون ( جريداية ) يتجول بين الاحياء والمنازل، وذلك بعد أن تعرض ثلاثة اشخاص للهجوم والعض، وتمنت عليهم أخذ الحيطة والحذر والاتصال عند مشاهدته على الرقم التالي 70/830545.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا