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قائد الجيش: تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه
الثلاثاء 30 أيار 2023

قائد الجيش: تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه

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