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قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تشعل نار الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني
الخميس 26 تشرين الأول 2023

قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تشعل نار الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني

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