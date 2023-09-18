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قاسم هاشم للـOTV: لم يتضح بعد اذا ما سيكون هناك موفد قطري قريبا او لا
الإثنين 18 أيلول 2023

قاسم هاشم للـOTV: لم يتضح بعد اذا ما سيكون هناك موفد قطري قريبا او لا

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