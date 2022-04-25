قتيلة وجريح في حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد أدما

أدى حادث تصادم ظهر اليوم على المسلك الشرقي لأوتوستراد أدما كسروان بين سيارة نوع مرسيدس بيضاء اللون تحمل الرقم 127774/ج يقودها المواطن شربل ص.ع، وسيارة نوع فيات زرقاء اللون تحمل الرقم 481710 تقودها المواطنة حنان ج.س. مواليد العام 1988 مرجعيون، ما أدى إلى إصابة عيد بجروح ورضوض مختلفة ووفاة السخن على الفور، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية التي أستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب جثة السخن، ونقلها إلى مركز كسروان الطبي في غزير، وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة عملت عناصر مفرزة سير جونية على تسهيل حركة المرور ورفع السيارتين من المسلك.
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