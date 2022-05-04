قرار مفاجئ يطال ميغان زوجة الأمير هاري

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة “نتفليكس” للبث الرقمي، إلغاء مسلسل الرسوم المتحركة “بيرل”، الذي تنتجه ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بعد تقليص الشركة محتواها من أفلام الرسوم المتحركة.
مسلسل “بيرل” يتناول مغامرات فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً تستوحي شخصيات مجموعة متنوعة من النساء المؤثرات في التاريخ.
وأعلنت نتفليكس الغاء المسلسل ببيان اكدت فيه انها قررت التوقف عن تطوير العديد من المشاريع، بما في ذلك سلسلة ميغان كجزء من قراراتها الاستراتيجية بشأن بث مسلسلات رسوم متحركة.
وجاء اعلان نتفليكس وقف تطوير عدد من مشاريعها بالتزامن مع تراجع قيمة اسهمها بنسبة 35 في المئة بعد أن كشفت عن انخفاض حاد في عدد المشتركين وحذرت من أن ملايين آخرين على وشك إنهاء اشتراكاتهم.
وأدى التراجع في قيمة الأسهم إلى خسارة نتفليكس أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة، فيما حذر خبراء من أنها تواجه تحديات كبيرة للعودة إلى مسارها السابق.
المصدر: بصراحة
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