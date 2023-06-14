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قرع الجرس ايذانا بانطلاق الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية ودخول بري والنواب الى القاعة العامة
الأربعاء 14 حزيران 2023

قرع الجرس ايذانا بانطلاق الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية ودخول بري والنواب الى القاعة العامة

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