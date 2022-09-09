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قصر باكنغهام: سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيت
الجمعة 09 أيلول 2022

قصر باكنغهام: سيتم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيت

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