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قصفٌ اسرا_ئيلي يطاول قرى في القطاع الغربي وقذا_ئف على طريق الناقورة الرئيسية وغارات على اللبونة
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

قصفٌ اسرائيلي يطاول قرى في القطاع الغربي وقذائف على طريق الناقورة الرئيسية وغارات على اللبونة

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