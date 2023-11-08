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قصفٌ مدفعي إسرائيليّ من موقع رويسات العلم يطالُ منطقة حمامص ومفرق الخيام في جنوب لبنان
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

قصفٌ مدفعي إسرائيليّ من موقع رويسات العلم يطالُ منطقة حمامص ومفرق الخيام في جنوب لبنان

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