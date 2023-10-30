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قصف إسرائيلي على الأحراج وحقول الزيتون بين دير ميماس وتل النحاس – كفركلا
الإثنين 30 تشرين الأول 2023

قصف إسرائيلي على الأحراج وحقول الزيتون بين دير ميماس وتل النحاس – كفركلا

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