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قصف إسرائيلي على وطى الخيام حي المسلخ وراع في وادي البياض ينجو من القصف
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

قصف إسرائيلي على وطى الخيام حي المسلخ وراع في وادي البياض ينجو من القصف

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