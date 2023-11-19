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قصف عنيف وأصوات الانفجارات تسمع في جميع انحاء قضاء حاصبيا
الأحد 19 تشرين الثاني 2023

قصف عنيف وأصوات الانفجارات تسمع في جميع انحاء قضاء حاصبيا

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