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قصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء الطبي
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء الطبي

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