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قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة رميش
الخميس 09 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة رميش

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