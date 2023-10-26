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قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيترون وحوصر عدد من العمال في مزارع المواشي
الخميس 26 تشرين الأول 2023

قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة عيترون وحوصر عدد من العمال في مزارع المواشي

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