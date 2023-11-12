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‏قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة بليدا جنوبي
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

‏قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة بليدا جنوبي

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