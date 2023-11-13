موقع البرامج
نشرات الأخبار
 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين ومنطقة اللبونة
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات طيرحرفا والجبين ومنطقة اللبونة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com