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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات عيتا الشعب والقوزح ورامية
الإثنين 20 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات عيتا الشعب والقوزح ورامية

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