موقع البرامج
نشرات الأخبار
قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف البستان في القطاع الغربي واشتعال حرائق في وادي العليق في خراج البلدة
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي اسرائيلي على أطراف البستان في القطاع الغربي واشتعال حرائق في وادي العليق في خراج البلدة

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com