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قصف مدفعي اسرائيلي على مروحين والضهيرة والبستان
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

قصف مدفعي اسرائيلي على مروحين والضهيرة والبستان

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